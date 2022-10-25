В Курчатовское водохранилище Курской области запустили более шести тысяч молоди белого толстолобика

Запуск прошел в присутствии специальной комиссии Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 25 октября, сотрудники регионального комитета природных ресурсов организовали и провели мероприятие по запуску молоди белого толстолобика в Курчатовское водохранилище. Так, в водный объект выпустили 6055 мальков.

Запуск прошел в присутствии специальной комиссии, в которую вошли представители Курчатовского водохранилища и отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Курской и Орловской областям.

В комитете рассказывают, такие мероприятия проводят в целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания, в том числе, наносимого при проведении работ по расчистке русел рек на территории региона.