29 октября в Курске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Мероприятие пройдет на открытой площадке Центрального рынка Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

29 октября в 09:00 на открытой площадке Центрального рынка пройдет еще одна крупная сельскохозяйственная ярмарка. Ее решили провести по многочисленным просьбам покупателей, сообщают в обладминистрации.

Свою продукцию представят участники из десяти близлежащих районов Курской области и Курска. Цены – напрямую от сельхозтоваропроизводителей. Куряне смогут купить мясо, овощи, молочные продукты.

Один из акцентов ярмарки сделают на продаже саженцев, покупатели смогут получить консультации по посадке озимых культур и растений, получить ответы на все интересующие их вопросы. Также на мероприятии будет бесплатное ветеринарное исследование.

Ярмарка будет работать до середины дня. Она станет самой большой и завершающей в череде традиционных осенних ярмарок.