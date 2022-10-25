Капремонт Полевского лицея Курской области закончат к 1 ноября

Сейчас строители выполняют отделочные работы Фото: Архив "КП"

В Полевском лицее продолжается капительный ремонт. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, сегодня он работал в Курском районе. Так, в здании уже отремонтировали кровлю, заменили инженерный коммуникации, утеплили фасад. Помимо этого, закупили новую мебель и оборудование, а также установили игровую площадку и спорткомплекс. Сейчас строители выполняют отделочные работы. Капремонт планируют закончить к 1 ноябрю.

Также глава региона проверил, как в ряде социальных учреждений Курского района организованы места для укрытия гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации. Губернатор отметил, что в помещениях есть все необходимое, в том числе связь, запасы воды, освещение.