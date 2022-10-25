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Происшествия25 октября 2022 11:14

Под Курском столкнулись легковушка и автобус

Ранены три человека
Кристина ГОРБАТЕНКО
Авария произошла на улице Черняховского

Авария произошла на улице Черняховского

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 24 октября примерно в 07:10 на 48 километре автодороги «Курск-Льгов-Рыльск», Курчатовского района. В региональном УГИБДД рассказывают, автобус «МАЗ 103465», под управлением 55-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «CHEVROLET AVEO», за рулем которого был 30-летний водитель.

В результате ДТП водитель, 22-летний и 44-летний пассажиры автомобиля «CHEVROLET AVEO» получили ранения и были доставлены больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 24 октября в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 08:20 на улице Черняховского в Курске. По предварительным данным, 66-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, сбил 61-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход был ранен.