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Наука25 октября 2022 10:02

Курский астроном посоветовал наблюдать за затмением через сварочную маску

Также можно использовать рентгеновский снимок или лазерный диск
Ольга ДАНИЛОВА
Куряне могут наблюдать частичное солнечное затмение до 14.55 25 октября

Куряне могут наблюдать частичное солнечное затмение до 14.55 25 октября

Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 октября днем в небе куряне могут наблюдать частичное солнечное затмение. Начало затмения – 12:26, максимальная фаза – 13:42, окончание – 14:55.

- Во время наблюдения частного солнечного затмения категорически запрещено смотреть на Солнце в оптические приборы. Берегите глаза! - предупреждает паблик администрации региона.

Курский астроном Роман Ткаченко советует использовать для наблюдения за затмением специальный фильтр, а если его нет, то можно наблюдать через сварочную маску, пару солнцезащитных очков, засвеченную фотопленку, рентгеновский снимок, лазерный диск, закопченное стекло. Но будьте осторожны, даже используя эти приспособления, вы рискуете нанести вред своему зрению, говорится в сообщении.