За поврежденные ураганам дома курянам заплатят до полутора миллионов рублей

Сильный ураган прошел по региону в сентябре Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет социальной защиты населения Курска продолжает принимать заявления на выплаты курянам, чье имущество пострадало во время урагана 18 сентября.

Как рассказали в ведомстве, на сегодняшний день подано 28 заявлений на компенсацию ущерба в отношении недвижимости и транспорта. После получения экспертных заключений о размере ущерба комитет начнет перечислять средства заявителям.

Как сказали в мэрии, за поврежденную недвижимость курянам заплатят до полутора миллионов рублей, за транспорт - до миллиона рублей.

Заявление можно подать через комитет соцзащиты Курска (ул. Пигорева 2/17).

Справки по телефону: 32-42-72, 32-54-79

18 сентября на Курск обрушился ураган. Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС в основном удар стихии пришелся на Сеймский округ.

Ветер сломал 33 дерева, из них более 20 — были повалены в парках и скверах.

Поступило 21 обращение о поврежденных ураганом транспорта. Зафиксировано восемь сообщений о поврежденных крышах домов.