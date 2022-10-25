Курские автогонщики стали чемпионами России

Курскую область представляли водители-профессионалы ПАТП-1. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Последние в этом году соревнования по автокроссу прошли в Воронеже, свое мастерство продемонстрировали более 50 пилотов из разных регионов страны. Курскую область представляли водители-профессионалы ПАТП-1.

По итогам соревнований курские спортсмены второй год подряд стали обладателями золотых медалей чемпионата России в командном зачете. Также у наших автогонщиков два вторых места в личном зачете. В классе «Супер 1600» вторым стал Антон Соченко, в классе Д2Н - Павел Корпачев. Кроме того, по сумме шести этапов Корпачев завоевал бронзу в личном зачете.

Как сообщалось ранее, курский «Авангард» прервал серию из семи матчей без побед. Подопечные Дениса Гершуна разгромили «Рязань». Теперь 30 октября подопечные Дениса Гершуна сыграют в Туле с дублем местного «Арсенала» (шестое место, 27 очков). Начало игры в 14:00.