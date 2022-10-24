Курские «Русичи» проиграли дублю питерского «Зенита»

Иван Аладко (№ 95) набрал 11 очков. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Курские «Русичи» на своем паркете принимали питерский «Зенит-2» в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги. Большую часть матча хозяева проигрывали, но к концовке встречи сумели вернуть интригу. Впрочем, гостям это не помещало добиться успеха – 84:82. В ТОП-5 самых результативных игроков у хозяев вошли Дмитрий Дойников (24 очка), Семен Шашков (12), Иван Аладко (11), Дмитрий Злобин (десять) и Александр Винник (девять).

После этой игры «Русичи» располагаются на десятом месте с пятью очками. Лидируют «Динамо» из Владивостока (восемь баллов). Также без осечек идут «Уралмаш» из Екатеринбурга, столичная «Руна» и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды, но они провели на один матч меньше. Теперь 28 октября «Русичи» сыграют в Сургуте с местным «Университетом-Югрой». Начало игры в 17:00.