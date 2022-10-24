Курский «Авангард» прервал серию из семи матчей без побед

Раздевалка "Авангарда" после победы над "Рязанью". Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 24 октября, в поединке 18-го тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» принимал дома «Рязань». Хозяева подошли к матчу на фоне серии из семи игр без побед (=3-4). К счастью, удалось оставить этот неудачный отрезок в прошлом. Сегодня наши парни добились крупного успеха. По разу рязанцев огорчили Имуллин (44-я), Тарасов (52-я) и Донцов (77-я). Итог – 3:0 в пользу «Авангарда».

После сегодняшнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 упрочило брянское «Динамо» (42 очка). Далее располагаются «Авангард» и московская «Родина-2» (по 33). Теперь 30 октября подопечные Дениса Гершуна сыграют в Туле с дублем местного «Арсенала» (шестое место, 27 очков). Начало игры в 14:00.

Что касается бомбардирской гонки, то наш Михаил Земсков продолжает удерживать единоличное лидерство – у него десять точных ударов. В ТОП-3 также входят Илья Рубцов из «Сахалинца» и Роман Изотов из «Арсенала-2», у которых девять и восемь голов соответственно.