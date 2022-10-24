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Общество24 октября 2022 15:47

Курян приглашают на «Географический диктант»

Мероприятие пройдет 30 октября
Кристина ГОРБАТЕНКО
Написать диктант могут все желающие

Написать диктант могут все желающие

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

30 октября в 12:00 в Курской области пройдет традиционный «Географический диктант». Эту акцию Русское географическое общество проводит с 2015 года. Ее цель – популяризация знаний и повышение интереса к географии России.

Как сообщают в областной администрации, в этом году диктант будет в четырех вариантах, каждый из которых состоит из сорока вопросов, разделенных на две части. Первая часть базового уровня из десяти вопросов – на основе общеизвестных фактов из географии, вторая из 30 вопросов, состоящая из задний на образное мышление, логику и эрудицию.

В этом году в Курской области диктант пройдет на 32-х муниципальных и государственных библиотеках, среди которых областная имени Асеева. Также одной из площадок станет Курский государственный университет.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться по телефону 8(4712) 70-17-29. Также географический диктант можно будет написать в режиме онлайн на сайте.