25 октября в Курском онкоцентре пройдет пожарно-тактическое учение

По городу проедет пожарная техника с включенной сиреной Фото: Архив "КП"

Завтра, 25 октября, в Курском онкологическом центре имени Г.Е. Островерхова пройдет плановое пожарно-тактическое учение. Это ежегодное мероприятие, начало которого назначено на 14:30.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в ходе учения проверят знания персонала онкоцентра и отработают вопросы взаимодействия служб экстренного реагирования. К месту проведения учения будет направлена пожарная техника с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

Главное управление просит жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и не паниковать. Участникам дорожного движения нужно будет соблюдать правила и уступать дорогу спецтранспорту.

Также не беспокоиться просят и родственников пациентов онкологического центра – их задействовать в учении не будут.