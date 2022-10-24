В Курской области потушили пожар в квартире

Причину пожара выясняют Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 24 октября в 14:37. Горела квартира на улице Заводской в городе Льгове.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовая служба.

По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 14:54, справиться с огнем удалось в 14:57. Пожар тушили 12 человек и четыре единиц техники.

- В результате возгорания в комнате повреждены домашние вещи на площади два квадратных метра. Пострадавших нет, ущерб и причину пожара выясняют, - говорят в региональном ГУ МЧС.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».