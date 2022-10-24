В Курской области прошло центральное мероприятие акции «Сохраним лес»

Мероприятие прошло в Тимском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

22 октября в Тимском районе прошло центральное мероприятие Всероссийской акции «Сохраним лес». В Курской области акция стартовала 30 сентября и завершится в конце ноября. За это время в регионе появится 120 тысяч новых деревьев.

Как рассказывает председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков, в прошедшую субботу в мероприятии приняли участие порядка 600 человек. Это сотрудники администрации Курской области и Тимского района, волонтеры, общественники, сотрудники различных ведомств и все желающие. Как всегда поддержал акцию и губернатор Курской области Роман Старовойт.

Участники акции смогли высадить порядка 40 тысяч сеянцев на площади десять гектаров.