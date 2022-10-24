65 сотрудников администрации Курской области получили повестки в рамках частичной мобилизации

35 сотрудников администрации уже отправились в войска Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

24 октября на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт сообщил, что среди мобилизованных курян оказались и сотрудники областной администрации.

Еще в сентябре на одном из совещаний глава региона говорил, что штатная численность сотрудников обладминистрации, комитетов и департаментов - 1322 человека, 1004 из них - женщины. Из 318 мужчин в запасе находятся 304.

- Сотрудники курской администрации, которые подлежат призыву и стоят на воинском учете, так же, как и все жители Курской области, участвую в мобилизационных мероприятиях. На сегодняшний момент 65 сотрудников обладминистрации и подведомственных учреждений получили повестки и прибыли в военкоматы, где уточнили их данные. 35 из них уже отправились в войска, - сказал глава региона.

Губернатор добавил, что с некоторыми коллегами ему удалось пообщаться во время визита в одну из воинских частей Воронежской области, где мобилизованные проходят боевое слаживание. Сейчас там находятся почти 500 человек.

- Пожалуй, это одна из лучших по условиям размещения частей, из тех, которые ранее посещал: современная столовая с разнообразным меню, максимальный порядок во всем. Мобилизованные экипированы и одеты по сезону. Сильная подготовка, каждый день многочасовые занятия и тренировки. Хочу поблагодарить губернатора Воронежской области Александра Гусева и воронежцев за хорошую организацию, - написал глава региона в своем блоге.