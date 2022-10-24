В ДТП под Курском погиб мотоциклист

Авария произошла в Дмитриевском районе Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 22 октября примерно в 18:10, на пятом километре автодороги «Фатеж – Дмитриев – Снижа» Дмитриевского района. В региональном УГИБДД рассказывают, 45-летний водитель, управляя мотоциклом «ИЖ-Юпитер-5», сбил 39-летнюю женщину-пешехода четырехлетнюю девочку-велосипедиста.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, а женщина-пешеход и девочка-велосипедист получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего с 21 по 23 октября в Курской области зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 23 октября примерно в 11:44 на 32 километре автодороги «Курск-Борисоглебск». По предварительным данным38-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21104», врезался в «Камаз» с полуприцепом, за рулем которого был 41-летний водитель.

В результате ДТП водитель, 340летняя женщина-пассажир, и десятилетняя девочка-пассажир автомобиля «ВАЗ» получили ранения и были доставлены в больницу.