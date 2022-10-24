В Курске из подвалов вывезли 24 кубометра мусора

В пятницу курян ждут на уборку подвалов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В минувшую субботу в областном центре прошел общегородской субботник по подготовке заглубленных помещений на территории города.

- В наведении порядка участвовали коллективы школ, учреждений культуры и спорта, организаций и предприятий, а также управляющие организации, обслуживающие многоквартирные дома, - рассказали в мэрии.

В ходе субботника УК, ТСЖ, ЖСК убрали и вывезли мусор из 127 подвалов общей площадью 18931,2 м². Вывезено 24 м³ мусора.

В предстоящую пятницу запланирован еще один общегородской субботник. Также межведомственная комиссия продолжает работу по проверке заглубленных помещений многоквартирных домов, добавили в мэрии Курска.

Ранее корреспондент КП рассказал о том, в каком состояния находятся убежища в Курске.