Курский губернатор похвалил воронежскую воинскую часть

Курским мобилизованным привезли термобелье, носки и резиновые сапоги Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Роман Старовойт проверил размещение мобилизованных курян в части в Воронежской области. Сейчас там находятся почти 500 человек.

- Пожалуй, это одна из лучших по условиям размещения частей, из тех, которые ранее посещал: современная столовая с разнообразным меню, максимальный порядок во всем. Мобилизованные экипированы и одеты по сезону. Сильная подготовка, каждый день многочасовые занятия и тренировки. Хочу поблагодарить губернатора Воронежской области Александра Гусева и воронежцев за хорошую организацию, - написал глава региона в своем блоге.

От администрации Курской области курянам привезли термобелье, утепленные резиновые сапоги, носки. Есть запрос на приобретение специализированных спальных мешков, производимых в Курске, и допоборудование.

- Также мы уже заказали на курском предприятии производство большой партии зимней обуви, шьются теплые куртки и тулупы. В условиях похолодания лишними не будут, - добавил Роман Старовойт. - Командиры части высоко оценивают курян, называют одними из самых дисциплинированных и мотивированных. Не первый раз получаю такие отзывы — куряне всегда ответственно подходят к службе.