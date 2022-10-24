Курские школьники могут отдохнуть бесплатно

Путевки в санаторий можно получить на детей от семи до 17 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске детям в возрасте от семи до 17 лет включительно предоставляют путевки в курский санаторий «Соловушка», сообщает администрация региона.

С 10 по 30 ноября юные куряне смогут пройти обследование, подлечиться и отдохнуть.

Путевки выдают в комитете социальной защиты населения города Курска (г. Курск, ул. Пигорева, д.2/17, кабинет № 12, телефон: 32-54-79), приемное время: пн., пт. — с 9.00 до 13.00; ср. — с 13.45 до 18.00.

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