В Курской области завершили строительство двух линий обороны

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта. Фото: Предоставлено "КП"

Работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области закончили на этой неделе. Сообщил губернатор региона Роман Старовойт в воскресенье, 23 октября. Работа проводилась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области.

- Третья линия будет готова до 5 ноября. Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию, - отметил Роман Старовойт.

Ранее в администрации области сообщили, что почти две тысячи курян прошли курсы тактической военной подготовки. Сначала жители региона закончили теоретические занятия, а затем попробовали свои силы на практике.