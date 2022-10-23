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Политика23 октября 2022 9:15

В Курской области завершили строительство двух линий обороны

Третья будет готова до 5 ноября
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта.

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта.

Фото: Предоставлено "КП"

Работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области закончили на этой неделе. Сообщил губернатор региона Роман Старовойт в воскресенье, 23 октября. Работа проводилась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области.

- Третья линия будет готова до 5 ноября. Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию, - отметил Роман Старовойт.

Ранее в администрации области сообщили, что почти две тысячи курян прошли курсы тактической военной подготовки. Сначала жители региона закончили теоретические занятия, а затем попробовали свои силы на практике.