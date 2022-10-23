Пьяный 18-летний курянин накинулся с ножом на незнакомого мужчину

18-летнего курянина подозревают в покушении на убийство. По версии следствия, 20 октября примерно в 1.40 пьяный молодой человек находился в доме на улице Радищева в Курске. В какой-то момент у парня произошла вспышка гнева. Не менее четырех раз он ударил ножом ранее незнакомого 38-летнего мужчину. Раны пришлись в область груди и шеи. Потерпевшего вовремя доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Как сообщили в СУ СКР по Курской области, в отношении 18-летнего курянина возбудили уголовное дело. Его задержали. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.