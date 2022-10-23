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Политика23 октября 2022 8:57

Почти две тысячи курян прошли курсы тактической военной подготовки

Жители закончили теоретические занятия, а затем попробовали силы на практике
Анна ГРЕБЕНКИНА

Почти две тысячи курян прошли курсы тактической военной подготовки. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Губернатор уточнил, что он сам и сотрудники администрации не стали исключением.

Сначала жители области закончили теоретические занятия, а затем попробовали свои силы на практике. Также на базе учебно-методического центра комитета региональной безопасности можно пройти бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи.

- Курская область - приграничный регион, и мы должны быть готовы к любым действиям со стороны ВСУ, - отметил Роман Старовойт.

Ранее в регионе продлили желтый уровень террористической опасности на 15 дней: с 22 октября по 6 ноября.