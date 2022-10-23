Курские фехтовальщицы завоевали три медали на турнире в Подмосковье

Виктория Богданова (крайняя слева) и Полина Волобуева (крайняя справа). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В новогорском Центре фехтования Ильгара Мамедова финишировали всероссийские юниорские соревнования по рапире. В активе курских спортсменов три призовых места. В личном первенстве у Виктории Богдановой серебряная медаль, а у Полины Волобуевой - бронза. В командных соревнованиях Волобуева, Анастасия Безносикова и Ирина Зорина заняли второе место.

Как сообщалось ранее, на всероссийском кадетском турнире памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Шарикова в Москве в личном первенстве по фехтованию на рапирах весь пьедестал почета заняли курские спортсменки. На верхнюю ступеньку поднялась Ирина Зорина. Серебро у Полины Волобуевой, а третье место у Нелли Куденцовой и Ульяны Хаверевой. В личном зачете у юношей куряне также не остались без наград. Третьим финишировал Виталий Манвелян.