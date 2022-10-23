Курские баскетболистки победили в динамовском дерби в Новосибирске

Ольга Столяр (№ 34) стала лучшей в Новосибирске по числу голевых передач (6). Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне, 22 октября, в Новосибирске состоялся очередной матч женской баскетбольной Премьер-лиги. Действующие чемпионки страны – местные динамовки выясняли отношения с хозяйками паркета. Сибирские девушки, выиграв первую четверть 13:11, обрекли себя на итоговое разгромное поражение с разницей в 32 очка. 20:7, 30:13, 23:19 и суммарный 84:52 в пользу курского клуба. Это уже пятая победа наших баскетболисток ан стареет сезона. Ольга Фролкина и Елизавета Шабанова набрали по 16 очков, Эва Лисец и Евгения Фролкина - по 12, Наталья Анойкина – десять.

После пяти туров два клуба имеют в своем активе по десять очков. Помимо наших девушек, это УГМК из Екатеринбурга. Следом располагаются столичный МБА и сыктывкарская «Ника» (по девять). Теперь 26 октября курянки сыграют в Красноярске с местным «Енисеем» (шестое место, семь очков). Начало в 15:00.