В курских школах могут открыть агроклассы

Предполагается, что аграрным наукам будут обучать старшеклассников Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошло выездное заседание постоянного комитета Курской областной Думы по аграрной политике, природопользованию и экологии. Оно состоялось в рамках рабочей встречи по вопросам аграрной профориентации учащихся общеобразовательных организаций региона.

Помимо нормотворческих вопросов, в повестке было создание в школах Курской области системы аграрной профориентации учащихся старших классов; разработка и внедрение программ обучения сельскохозяйственной направленности учеников региона.

Обсуждали создание в курских школах системы аграрной профориентации учащихся старших классов, создании агроклассов.

Заместитель председателя регионального комитета образования Кабан напомнил, что в разработанной стратегии образования Курской области одно из центральных мест занимает профориентация детей, начиная с детского сада. В регионе разработана нормативная база по созданию профессиональных классов.

Участники заседания высказывали мнение, что нужны обязательная практическая подготовка детей в агроклассах, изучение опыта других регионов, создание агроклассов на базе не только городских школ, но и школ районных центров.

Депутаты и приглашенные на заседание комитета сошлись во мнении, что при подготовке специалистов сельскохозяйственной отрасли нужно учитывать интересы региона, создавать условия для привлечения специалистов в агропромышленный комплекс Курской области.