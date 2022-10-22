Из приграничного района Курской области 22 октября мобилизовали еще восемь человек

Рыльский район расположен на границе с Украиной Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 октября из Рыльского района Курской области проводили еще восемь человек, призванных в рамках частичной мобилизации.

- Пожелал нашим ребятам, среди которых есть и опытный офицер, с честью выполнить поставленные задачи, вернуться домой живыми и здоровыми и, как можно, скорее, - написал в соцсети глава приграничного района Андрей Лисман.

Ранее КП сообщала, что при поддержке предприятий промышленности, предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей в Курской области приобрели нужное оборудование, средства первой необходимости и продукты питания для военных.

- Совместно с председателями комитетов АПК, а также промышленности, торговли и предпринимательства Иваном Музалевым и Михаилом Аксеновым обратились к нашим руководителям предприятий, которые откликнулись на сбор помощи для армии, - рассказал вице-губернатор Сергей Стародубцев.

Военным передали предметы первой необходимости, около тонны продуктов питания, одежду, а также электрогенераторы.