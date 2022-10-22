В Курске прошла ярмарка "Осень-2022"

Участие в ярмарке было бесплатным Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина» в Курске прошла заключительная ярмарка «Осень - 2022». Свою продукцию без посредников продавали сами производители.

- Мы постарались сделать так, чтобы производители – это и крестьянско-фермерские хозяйства, и предприятия, и потребпокооперация, и владельцы ЛПХ – представили широкий ассортимент продукции. Проанализировали прошлую ярмарку, тогда был повышенный спрос на сахар. Сегодня привезли больше – всего свыше 100 тонн, а еще более 145 тонн картофеля, 58 тонн овощей, 14 тонн мяса, 10 тонн яблок, около 45 тонн зерна и зернопродуктов, – отметил председатель областного комитета АПК Иван Музалев.

В этом году спросом пользовались, наряду с овощами и фруктами, готовая продукция и мясо Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Эта ярмарка отличается от предыдущей. Здесь большим спросом пользуются готовая продукция и мясо. Овощи тоже активно берут, спрос на картофель удовлетворили – предложение большое. Также присутствовали наши южные соседи. Традиционно мы привлекаем только хозяйства Курской области, но приняли решение в этот раз поддержать белгородцев, они привезли яблоки, саженцы, – рассказал председатель регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксенов.

Участие в ярмарке было бесплатным, все необходимые исследования продукции тоже. На двух самых многолюдных площадках – на улицах Рокоссовского и Станционной – покупателям помогали волонтеры.

Еще одна сельхозярмарка пройдет 29 октября на Центральном рынке.