Курские власти передали военным продукты, одежду и электрогенераторы

Регион оказывает поддержку военным с помощью местных товаропроизводителей и предпринимателей Фото: Светлана ВОЛКОВА

При поддержке предприятий промышленности, предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей в Курской области приобрели нужное оборудование, средства первой необходимости и продукты питания для военных.

Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев посетил подразделения, обеспечивающие безопасность территории региона в приграничных районах.

- Совместно с председателями комитетов АПК, а также промышленности, торговли и предпринимательства Иваном Музалевым и Михаилом Аксеновым обратились к нашим руководителям предприятий, которые откликнулись на сбор помощи для армии, - рассказал Сергей Иванович.

Сергей Стародубцев передал военным предметы первой необходимости, около тонны продуктов питания, одежду, а также электрогенераторы.

Ранее КП сообщала, что Руководство Курской области приняло решение о продлении "желтого" уровня террористической опасности еще на 15 дней - с 22 октября по 6 ноября.

- Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112. Ни в коем случае не трогайте неразорвавшиеся боеприпасы! - обратился к курянам глава региона Роман Старовойт.