В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности до 6 ноября

В регионе также действует средний уровень реагирования Фото: Светлана ВОЛКОВА

Руководство Курской области приняло решение о продлении "желтого" уровня террористической опасности еще на 15 дней - с 22 октября по 6 ноября.

- Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112. Ни в коем случае не трогайте неразорвавшиеся боеприпасы! - обратился к курянам глава региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что с 19 октября в связи с Указом Владимира Путина в регионе ввели средний уровень реагирования.

В Указе говорится, что в рамках режима органы исполнительной власти осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.