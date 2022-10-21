В СВО погиб еще один курянин

Василий Фурманов погиб 1 октября Фото: материалы пресс-служб

1 октября во время выполнения боевого задания в специальной военной операции погиб еще один наш земляк – штурман-оператор вертолета Ка-52, старший лейтенант Василий Фурманов. Трагическую новость сообщили в областной администрации.

Прощание с военнослужащим состоится завтра, 22 октября, в Солнцевском районе.

Ранее КП сообщала, что 18 октября под обстрел ВСУ попали приграничные села Суджанского района. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. Один из домов серьезно прошит осколками. Сейчас идет подворовый обход, уточняем нанесенный ущерб. Вся необходимая помощь жителям будет оказана в кратчайшие сроки, - сказал глава региона.