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Общество21 октября 2022 14:41

21 октября еще 454 мобилизованных курян получат единовременную денежную выплату

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт
Кристина ГОРБАТЕНКО
Всего выплату получат уже более 600 человек

Всего выплату получат уже более 600 человек

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжают направлять единовременную денежную выплату мобилизованным из региона. Так, сегодня, 20 октября, 100 тысяч рублей получат еще 454 человека.

- Центр социальных выплат сейчас обрабатывает списки, предоставленные военным комиссариатом Курской области. Всего с учетом ранее поданных списков выплату получат уже более 600 человек. Работа продолжается, - сообщил Роман Старовойт.

Ранее стало известно, что сумма затрат из бюджетных и внебюджетных источников в Курской области на цели, связанные с СВО, превысила миллиард рублей.

- Мы обеспечиваем наших мобилизованных всем необходимым дополнительным оборудованием и снаряжением. Жалоба каждого мобилизованного курянина или членов его семьи у нас на контроле. Вчера решали вопрос по недостаточному снабжению в зоне СВО воинского соединения, в котором служат много курян. Отправили им дополнительную помощь, - сообщил губернатор.