21 октября еще 454 мобилизованных курян получат единовременную денежную выплату

Всего выплату получат уже более 600 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжают направлять единовременную денежную выплату мобилизованным из региона. Так, сегодня, 20 октября, 100 тысяч рублей получат еще 454 человека.

- Центр социальных выплат сейчас обрабатывает списки, предоставленные военным комиссариатом Курской области. Всего с учетом ранее поданных списков выплату получат уже более 600 человек. Работа продолжается, - сообщил Роман Старовойт.

Ранее стало известно, что сумма затрат из бюджетных и внебюджетных источников в Курской области на цели, связанные с СВО, превысила миллиард рублей.

- Мы обеспечиваем наших мобилизованных всем необходимым дополнительным оборудованием и снаряжением. Жалоба каждого мобилизованного курянина или членов его семьи у нас на контроле. Вчера решали вопрос по недостаточному снабжению в зоне СВО воинского соединения, в котором служат много курян. Отправили им дополнительную помощь, - сообщил губернатор.