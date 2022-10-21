В Курске начали ремонтировать кровлю здания аэровокзала

В Курске продолжают ремонт аэропорта Фото: Архив "КП"

В здании курского аэропорта имени М.И. Гуревича продолжают ремонтные работы. В областной администрации рассказывают, сейчас на первом и втором этажах облицовывают потолок стены и пол, выполняют малярные работы. Уже положили инженерные сети. На втором этаже закончили кладку лифтовой шахты, проводят сети связи и электроснабжения, закончили работы по укладке сети водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования.

На третьем этаже демонтажные работы еще продолжаются. Также начали капитально ремонтировать кровлю здания аэровокзала. На очереди – реконструкция багажного отделения.

Сейчас аэропорт еще закрыт для гражданских судов. Однако глава региона Роман Старовойт отмечает, что хотелось бы, чтобы к новому году обновленное здание аэровокзала уже было бы готово к приему пассажиров.

Так, к концу февраля рассчитывают завершить реконструкцию технических помещений. А в следующем году планируют работы по устройству привокзальной площади.