Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2022 12:49

В ДТП под Курском ранены два водителя

Авария произошла в Железногорском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
Водителей доставили в больницу

Водителей доставили в больницу

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 20 октября примерно в 05:50 на автодороге № 9 Железногорска. В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиляь «Форд Фокус», под управлением 27-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «Газ-322132», за рулем которого был 49-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего 20 октября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Курске на улице Дейнеки примерно в 14:25. 76-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», по предварительным данным, сбил 54-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.