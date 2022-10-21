Курянки заняли весь пьедестал на соревнованиях по фехтованию

Курские спортсменки снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

Во второй день всероссийского кадетского турнира памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Шарикова в Москве прошли соревнования в личном первенстве по фехтованию на рапирах среди девушек.

По их итогам весь пьедестал почета заняли фехтовальщицы Курской области, а на верхнюю ступеньку поднялась Ирина Зорина! "Серебро" у Полины Волобуевой, а третье место у Нелли Куденцовой и Ульяны Хаверевой.

В личном зачете у юношей куряне также не остались без наград. "Бронзу" завоевал Виталий Манвелян.

Поздравляем спортсменов и тренеров!

Ранее КП сообщала, что 19 октября в поединке 17-го тура второй лиги в группе три курский «Авангард» встречался в Домодедово с местным «Пересветом». Казалось, что уж на поле аутсайдера турнира некогда единоличный лидер сможет прервать серию из шести матчей без побед. Но куряне в очередной раз неприятно удивили.

На 11-й минуте хозяева повели в счете – отличился Наседкин. «Авангард» менее чем через 60 секунд выправил ситуацию – цель поразил Набатов. Но дожать «Пересвет» гости не смогли, а на 65-й минуте Наседкин оформил дубль. Итог – 2:1 в пользу подмосковного клуба.