До 28 октября в Курске проведут уборку подвалов

Пока точного списка подготовленных укрытий для населения в городе нет Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 11 по 18 октября в областном центре прошли проверки содержания защитных сооружений домов трех категорий — возведенных в последние 20 лет, в 1980-90х и 1950-60х годах, сообщает мэрия Курска.

- Некоторые организации установили специальные указатели, проверили резервное освещения, оснащение подвалов фонарями, свечами, запасом воды. На данный момент продолжается сбор данных о состоянии и условиях защитных сооружений. В Курске 22 и 28 октября пройдет организованная уборка подвалов, - сказали в горадминистрации.

К 1 декабря межведомственная комиссия в составе специалистов Государственной жилищной инспекции Курской области, комитета ЖКХ Курска, администраций городских округов, управления по делам ГО и ЧС и инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по города Курску ГУ МЧС России по Курской области составит анализ, по которому будут устранять проблемы защитных сооружений, пообещали власти.

Читайте, наш материал, как корреспондент КП обследовал защитные сооружения в Курске.