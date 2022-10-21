Под Курском поисковики подняли из земли фрагменты истребителя и останки летчика

В регионе есть немало памятных мест Фото: Светлана ВОЛКОВА

Около села Молотычи на одном из полей на границе Фатежского и Поныровского районов были подняты фрагменты истребителя.

Поисковики отряда «Курган» под руководством Алексея Сотникова с двухметровой глубины извлекли фрагменты самолета Як-7Б и останки летчика, не вернувшегося с боевого задания в дни сражений на Северном фасе Курской дуги. К сожалению, его имя установить не удастся.

Недалеко от мемориала «Поклонная высота 269» поисковики также обнаружили фрагменты вооружения периода сражения, останки бойцов, сообщает администрация региона.