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Победа21 октября 2022 10:59

Под Курском поисковики подняли из земли фрагменты истребителя и останки летчика

Рабаоты вел отряд "Курган"
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе есть немало памятных мест

В регионе есть немало памятных мест

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Около села Молотычи на одном из полей на границе Фатежского и Поныровского районов были подняты фрагменты истребителя.

Поисковики отряда «Курган» под руководством Алексея Сотникова с двухметровой глубины извлекли фрагменты самолета Як-7Б и останки летчика, не вернувшегося с боевого задания в дни сражений на Северном фасе Курской дуги. К сожалению, его имя установить не удастся.

Недалеко от мемориала «Поклонная высота 269» поисковики также обнаружили фрагменты вооружения периода сражения, останки бойцов, сообщает администрация региона.