Мобилизованных курян отправили в учебный центр в Воронеже

В области продолжается частичная мобилизация Фото: Светлана ВОЛКОВА

От военкомата Железнодорожного округа Курска и Курского района проводили мобилизованных курян. Все они отправятся на боевое слаживание в учебный центр в Воронеже.

Ребят напутствовал военный комиссар Коба Минашвили.

— Надеемся, что в скором времени вы вернётесь домой с победой. Мы все будем ждать вас, — сказал он.

Ранее КП сообщала, что на базе Курского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних работает служба экстренной психологической помощи семьям мобилизованных. Здесь же действуют консультационный кабинет и кабинет психологической помощи.

- С начала октября за время работы службы уже поступило 62 обращения. С каждой семьей психологи работают индивидуально, ситуацию берут на контроль. Специалисты делают все возможное для оказания необходимой помощи тем, кто в ней нуждается, – заверил вице-губернатор региона Андрей Белостоцкий.

Нуждающиеся в психологической помощи могут обратиться в социально-реабилитационный центр ежедневно с 9:00 до 17:00, возможна предварительная запись по телефону: 8(4712) 34-21-60. Кроме того, можно получить экстренную психологическую помощь, обратившись на единый номер Всероссийского Детского телефона доверия 8-800-2000-122.