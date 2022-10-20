В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования

Каких-то новых аспектов в обычную жизнь курян новый режим не вносит, заявил губернатор Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ранее КП сообщала, что Президент РФ Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования – это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

Указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» подписан 19 октября Владимиром Путиным.

20 октября на организованном в соответствии с Указом Президента РФ штабе в Курской области обсудили его состав, меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

- На штабе определили, что сейчас действует достаточно мер по обеспечению безопасности, которые мы вводили в рамках «желтого уровня» террористической опасности. Дополнительно приняли решение об усилении охраны объектов инфраструктуры и образования.

Еще раз повторю, вводить ограничения на передвижения курян не будем! На приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов, усилим пропускной режим. Каких-то новых аспектов в обычную жизнь курян новый режим не вносит.

Все задачи по управлению регионом продолжаем решать в рабочем режиме, но будем больше внимания уделять вопросам безопасности и работе промышленности на нужды армии. Прошу не волноваться и сохранять бдительность! - сообщил глава региона Роман Старвойт.