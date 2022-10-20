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Политика20 октября 2022 15:25

Курская область потратила более миллиарда рублей на цели, связанные с СВО

Об этом 20 октября сообщил губернатор региона
Ольга ДАНИЛОВА
Роман Старвоойт отметил, что "частичная мобилизация в Курской области, как в любом другом регионе РФ, проходит небезупречно"

Роман Старвоойт отметил, что "частичная мобилизация в Курской области, как в любом другом регионе РФ, проходит небезупречно"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сумма затрат из бюджетных и внебюджетных источников в Курской области на цели, связанные с СВО, превысила миллиард рублей, сообщил в соцсети губернатор региона Роман Старвойт.

- Мы обеспечиваем наших мобилизованных всем необходимым дополнительным оборудованием и снаряжением. Жалоба каждого мобилизованного курянина или членов его семьи у нас на контроле. Вчера решали вопрос по недостаточному снабжению в зоне СВО воинского соединения, в котором служат много курян. Отправили им дополнительную помощь.

Я отмечу, что частичная мобилизация в Курской области, как в любом другом регионе РФ, проходит небезупречно. Но каждая жалоба о проблемах, связанных с неправомерной мобилизацией рассматривается индивидуально. Без всяких исключений, - сказал Старовойт.

Ранее КП сообщала, что К губернатору Курской области Роману Старовойту обратились члены семей военнослужащих, которые сообщили о ненадлежащих условиях службы и недостаточном снабжении всем необходимым участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава региона направил письмо на имя командующего Западной группировкой войск с просьбой разобраться в ситуации. Также администрацией Курской области направлено обращение в военную прокуратуру с просьбой уделить особое внимание озвученной проблеме, сообщили в Доме Советов.