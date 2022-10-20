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Общество20 октября 2022 13:09

В Курской области установлена охранная зона памятника природы «Урочище «Болото «Борки»

Территория находится в Суджанском районе
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Охранная зона предназначена для снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности на природные комплексы, пояснили власти региона

Охранная зона предназначена для снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности на природные комплексы, пояснили власти региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Памятник природы «Урочище «Болото «Борки» и его охранная зона расположены на территории Борковского сельсовета Суджанского района. Его общая площадь составляет 624,16 гектаров.

Памятник природы занимает участок долины левобережья реки Псел и включает в себя низинные болота, пойменные водоемы и ивняки, черноольшаники, а также участки надпойменной террасы, частично занятые посадками сосны, и склоны долины реки.

Охранная зона предназначена для снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности на природные комплексы болотно-луговой растительности и места обитания редких видов флоры и фауны.

Научная ценность территории связана с ее высоким биологическим разнообразием. В урочище ведется мониторинг, благодаря чему регулярно пополняется база данных об обитающих здесь животных и растениях, сообщили в обладминистрации.