В Курской области установлена охранная зона памятника природы «Урочище «Болото «Борки»

Охранная зона предназначена для снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности на природные комплексы, пояснили власти региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Памятник природы «Урочище «Болото «Борки» и его охранная зона расположены на территории Борковского сельсовета Суджанского района. Его общая площадь составляет 624,16 гектаров.

Памятник природы занимает участок долины левобережья реки Псел и включает в себя низинные болота, пойменные водоемы и ивняки, черноольшаники, а также участки надпойменной террасы, частично занятые посадками сосны, и склоны долины реки.

Охранная зона предназначена для снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности на природные комплексы болотно-луговой растительности и места обитания редких видов флоры и фауны.

Научная ценность территории связана с ее высоким биологическим разнообразием. В урочище ведется мониторинг, благодаря чему регулярно пополняется база данных об обитающих здесь животных и растениях, сообщили в обладминистрации.