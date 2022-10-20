Курян приглашают на занятия по оказанию медпомощи

На занятия можно прийти без предварительной записи Фото: Светлана ВОЛКОВА

В учебном корпусе областной больницы прошли практические занятия по оказанию первой помощи.

Специалисты отделения санавиации и старшие медицинские сестры Курской областной клинической многопрофильной больницы подготовили алгоритмы, рассказали и показали, как помочь пострадавшим или себе в случае травм, кровотечений, при обморожениях, переломах и в других угрожающих жизни и здоровью состояниях.

Обучение провели инструкторы первой помощи Российского Красного Креста при содействии комитета здравоохранения Курской области.

- Занятия проводят профессионалы своего дела - анестезиологи-реаниматологи в сотрудничестве со старшими медицинскими сестрами отделений. От них участники курса получают проверенную практикой информацию и самые необходимые навыки для оказания помощи в экстренных ситуациях. Считаем, такие курсы должны стать регулярными. Значимость этого мероприятия сейчас сложно переоценить. Видим, что на занятия приходят целыми коллективами. Обучение уже прошли около 300 человек, - отметил главный врач Курской ОМКБ Михаил Лукашов.

Это уже второй цикл обучения навыкам первой помощи на базе Курской областной больницы. Информация о следующих будет размещена в группе комитета здравоохранения https://vk.com/kurskzdrav