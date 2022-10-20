В ДТП под Курском ранены водитель и пассажир

Столкнулись две легковушки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

19 октября в Курской области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими. Так, в региональном УГИБДД рассказывают, примерно в 18:25 на 3 километре автодороги «Иванино-Николаевка» Курчатовского района, автомобиль «Лада Калина», под управлением 43-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21140», за рулем которого был 41-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21140» и 35-летний пассажир автомобиля «Лада Калина» получили ранения и были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводят проверку, полиция выясняет обстоятельства аварии.