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Происшествия20 октября 2022 10:26

Под Курском нашли мину

Взрывоопасный предмет вывезли на полигон
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мину обнаружили в Горшеченском районе

Мину обнаружили в Горшеченском районе

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что в лесополосе вблизи села Старое Роговое Горшеченского района нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 20 октября.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, была обнаружена минометная мина 82 миллиметров. Ее изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.