В Курск приедет "Поезд Победы "

В экспозиции задействованы более 50 видеопроекторов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курск снова приедет передвижной музей «Поезд Победы». Это первая в мире инсталляция, которая размещена в движущемся поезде и обеспечивает максимальный эффект присутствия. В экспозиции задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. Они помогают воссоздать воздушные бои и массированные танковые атаки.

В городской администрации сообщают, куряне смогут посетить выставку 21 и 22 октября с 10:00 до 19:00 на железнодорожном вокзале Курска. Чтобы попасть на выставку, необходимо обязательно зарегистрироваться на сайте проекта. Регистрация откроется 20 октября. Дети с шести до 17 лет могут пройти в сопровождении взрослого без регистрации. Дети старше 12 лет могут посетить экспозицию без взрослых, но в этом случае требуется регистрация.

Добавим, в этом году Курск стал первым городом, где в рамках пребывания «Поезда Победы» покажут фильма «Подольские курсанты». Показ пройдет 22 октября в 15:00 в концертно-творческом центре «Звездный».