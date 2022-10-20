Курский «Авангард» довел безвыигрышную серию до семи матчей

24 октября куряне сыграют дома с «Рязанью». Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Вчера, 19 октября, в поединке 17-го тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» встречался в Домодедово с местным «Пересветом». Казалось, что уж на поле аутсайдера турнира некогда единоличный лидер сможет прервать серию из шести матчей без побед. Но куряне в очередной раз неприятно удивили.

На 11-й минуте хозяева повели в счете – отличился Наседкин. «Авангард» менее чем через 60 секунд выправил ситуацию – цель поразил Набатов. Но дожать «Пересвет» гости не смогли, а на 65-й минуте Наседкин оформил дубль. Итог – 2:1 в пользу подмосковного клуба.

«Авангард»: Терешкин, Беляев (Горбулин, 73), Игнатенко, Имуллин, Барбашов, Войнов, Набатов (Лошков, 73), Пономарёв, Агеев, Донцов, Мингазов.

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 упрочило брянское «Динамо» (39 очков). Далее располагаются «Авангард» и московский «Сахалинец» (по 30). Теперь 24 октября подопечные Дениса Гершуна сыграют дома с «Рязанью» (седьмое место, 24 очка).

Что касается бомбардирской гонки, то наш Михаил Земсков продолжает удерживать единоличное лидерство – у него десять точных ударов. В ТОП-3 также входят Илья Рубцов из «Сахалинца» и Роман Изотов из «Арсенала-2», у которых девять и восемь голов соответственно.