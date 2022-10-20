Курские «Русичи» одержали историческую победу в Суперлиге

Иван Аладко (№ 95) получает указания от главного тренера курян Сергея Ярошенко. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Накануне, 19 октября, курские «Русичи» на своем паркете добились первой истории победы в баскетбольной Суперлиге среди мужчин. Выиграв первые две четверти у дубля московского ЦСКА с перевесом в девять очков (37:28), хозяева сбавили обороты. И после ничейного третьего отрезка (18:18) умудрились растранжирить перевес – 16:25, поэтому для выявления победителя понадобился овертайм. И тут успеха добились куряне – 14:11 и 85:82 в итоге. В ТОП-5 самых результативных игроков у хозяев вошли Роман Казюлин (16 очков), Семен Шашков (15), Дмитрий Дойников (14), Александр Винник (13) и Иван Аладко (11).

Таким образом, «Русичи» взяли реванш у армейцев за недавнее поражение в Кубке страны (82:101).

После вчерашней игры «Русичи» располагаются на седьмом месте с четырьмя очками. Лидируют екатеринбургский «Уралмаш» и «Динамо» из Владивостока. У них по шесть баллов. Также без осечек идут «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды и столичная «Руна», но они провели по две игры. Теперь 22 октября «Русичи» примут дома дубль питерского «Зенита». Начало игры в 19:00.