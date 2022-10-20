Еще 59 курян заболели коронавирусом

В Курской области снижается статистка заболеваемости ковид за сутки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области снижается статистка заболеваемости коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 20 октября, в регионом ковид подтвердился еще у 59 человек. Всего за все время пандемии в области зарегистрировано 147 420 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 131 человек, на ИВЛ – 6 (5 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2518 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что кардиохирурги из федерального центра имени В.И. Шумакова совместно с врачами-кардиологами областной детской клинической больницы провели консультативный прием. Специалисты осмотрели 61 ребенка с пороками развития сердечно-сосудистой системы.

В результате отобрали девять пациентов, которым в счет квоты Курского региона проведут высокотехнологичные оперативные вмешательства на сердце.