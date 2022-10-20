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Общество20 октября 2022 8:22

20 октября в Курске ремонтируют дороги на трех улицах

Курян просят не оставлять машины на проезжей части
Кристина ГОРБАТЕНКО
Возможны затруднения в движении машин

Возможны затруднения в движении машин

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 20 октября, ремонт запланирован на трех улицах.

Так, на Перекальского выполнят устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия дороги. На улице Карла Либкнехта будут устанавливать дорожные знаки, также здесь, как и на Мичурина, ремонтируют тротуары.

В комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.