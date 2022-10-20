Из Курска в Москву и Питер на праздниках пустят доппоезда

Дополнительные поезда будут ходить в начале ноября
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На период празднования Дня народного единства в связи с увеличением спроса на поездки «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут Курск с Москвой и Санкт-Петербургом.
С 4 по 8 ноября 2022 года будут курсировать десять дополнительных пассажирских поездов:
- №295 Москва – Белгород (прибытие в Курск 4 и 8 ноября в 03:47);
- №217 Москва – Белгород (прибытие в Курск 4 ноября в 03:30);
- №267 Санкт-Петербург – Белгород (прибытие в Курск 4 ноября в 12:20);
- №237 Москва – Курск (прибытие в Курск 4 ноября в 12:53);
В обратном направлении:
- №296 Белгород – Москва (отправление из Курска 3 и 7 ноября в 04:08);
- №218 Белгород – Москва (отправление из Курска 6 ноября в 18:05);
- №268 Белгород – Санкт-Петербург (отправление из Курска 6 ноября в 13:28);
- №238 Курск – Москва (отправление из Курска 6 ноября в 15:50).