Из Курска в Москву и Питер на праздниках пустят доппоезда

Дополнительные поезда будут ходить в начале ноября Фото: Светлана ВОЛКОВА

На период празднования Дня народного единства в связи с увеличением спроса на поездки «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут Курск с Москвой и Санкт-Петербургом.

С 4 по 8 ноября 2022 года будут курсировать десять дополнительных пассажирских поездов:

- №295 Москва – Белгород (прибытие в Курск 4 и 8 ноября в 03:47);

- №217 Москва – Белгород (прибытие в Курск 4 ноября в 03:30);

- №267 Санкт-Петербург – Белгород (прибытие в Курск 4 ноября в 12:20);

- №237 Москва – Курск (прибытие в Курск 4 ноября в 12:53);

В обратном направлении:

- №296 Белгород – Москва (отправление из Курска 3 и 7 ноября в 04:08);

- №218 Белгород – Москва (отправление из Курска 6 ноября в 18:05);

- №268 Белгород – Санкт-Петербург (отправление из Курска 6 ноября в 13:28);

- №238 Курск – Москва (отправление из Курска 6 ноября в 15:50).