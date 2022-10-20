22 октября в Курске пройдет заключительная ярмарка "Осень-2022"

На ярмарках продукцию обещают продавать напрямую от производителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В субботу, 22 октября, в Курске пройдет заключительная в этом сезоне ярмарка «Осень – 2022». Куряне смогут приобрести плодоовощную продукцию, зерно, мясо и многое другое непосредственно у производителей, минуя посредников.

Торговля развернется на шести традиционных площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».

Свои товары представят фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, сельхозпредприятия, индивидуальные предприниматели, потребительские общества, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из районов Курской области.

На двух самых массовых площадках – площади Рокоссовского и улице Станционной — будут работать волонтеры, покупателям предоставят торговые тележки. Мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает мэрия Курска.