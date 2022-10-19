Курские баскетболистки разгромили «Самару»

Наставник курянок Тибо Пети и Анна Буровая. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

В Курске состоялся очередной матч женской баскетбольной Премьер-лиги. Действующие чемпионки страны – местные динамовки принимали «Самару». К чести соперниц, они смогли потрепать нервы наши девушкам, выиграв третью четверть – 26:21. Правда, это никак не отразилось на итоговом успехе «Динамо» - 93:75.

Эва Лисец стала смой результативной в нашей команде, к 18-ти очкам добавив по семь передач и подборов. В ТОП-5 самых полезных также вошли Ольга Фролкина (14), Олеся Сафонова (13), Елизавета Шабанова (12) и Анна Буровая (11 очков и 10 передач).

После четырех туров сразу три клуба имеют в своем активе по восемь очков. Помимо наших девушек, это УГМК из Екатеринбурга и московский МБА. Теперь 22 октября курянки сыграют в Новосибирске с местным «Динамо» (шестое место, шесть очков). Начало в 10:00.